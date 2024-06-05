Мобілізація поліцейських, що відбувається

Українські поліцейські. Фото: LexInform

В Україні, за неофіційною інформацією, почалася мобілізація поліцейських. Зі співробітників Національної поліції України формують полки, які будуть відправлятися на ротації, змінюючи своїх колег.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі лейтенант Збройних сил України, позивний "Алекс".

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За інформацією офіцера, в Україні активно відбувається процес мобілізації працівників Національної поліції.

"Знайомі кажуть, що приходять запити, наприклад виділити 3-4 людини з роти, для укомплектування новостворених полків з поліцейських", — повідомив військовослужбовець.

Мобілізація для ротації

Згідно з отриманими лейтенантом даними, такі заходи будуть відбуватися на постійній основі, а мобілізуватимуть поліцейських віком від 25 років.

"Вони будуть відправлятись на ротації — змінювати своїх колег", — підкреслив "Алекс".

Нагадаємо, народний депутат Федір Веніславський заявив, що Кабінет міністрів може забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників.

Нагадаємо, інший нардеп, Володимир Крейденко, заявив, що компанії-перевізники повинні мати можливість бронювати 100% своїх працівників. Він заявив, що це є ключовим аспектом для забезпечення стабільності роботи транспортних компаній.