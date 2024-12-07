Бывший полицейский стал командиром роты ВСУ — история воина

Командир роты 46 ОАЭМБр "Рыбак". Фото: скриншот

Украинский полицейский, который руководил подразделениями и имел звание полковника, после пенсии присоединился в ряды Вооруженных сил. Сейчас воин с позывным "Рыбак" является командиром роты 46 ОАЭМБр.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в субботу, 7 декабря.

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"Рыбак" рассказал, что не надеялся командовать подразделениями. Он думал, что только будет служить солдатом, максимум сержантом. Однако сейчас военный является командиром роты.

"Вообще я уже не собирался становиться командиром, я думал, что для меня уже карьера руководителя закончилась", — отметил боец.

Воин отметил, что настоящий командир должен заботиться о своих подчиненных и заботиться об их проблемах.

"Самая интересная история — это были штурмовые действия, когда нас штурмовали 52 единицы техники, 46 единиц техники. Эти штурмовые действия продолжались в течение всего дня с разных направлений. Было привлечено также большое количество пехоты", — рассказал "Рыбак".

По его словам, враг привлек такие мощные силы и средства, чтобы прорвать украинских бойцов, но этого не произошло.

Напомним, пограничники опубликовали видео, на котором показали эффективное использование дронов против оккупантов на Харьковском направлении.

Также генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко рассказал, что захватчики несут значительные потери, но несмотря на это, они не прекращают наступления и даже имеют возможность продолжать его.