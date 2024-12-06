Операція ЗСУ на Курщині — у Генштабі розкрили, яке було завдання

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олександр Комаренко розповів, що для військових було завдання просунутися якомога далі в Курській області. Однак вони розуміли, що надто далеко йти не можна.

Про це Олександр Комаренко сказав у документальному фільмі ТСН.

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"Було завдання просунутися якомога далі, але ми розуміємо, що дуже далеко не можна йти, оскільки противник переріже шляхи постачання, зайде в тил і на цьому все завершиться", — розповів Комаренко.

За його словами, ЗСУ пройшли рівно стільки, скільки могли тим складом військ, які були залучені.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов повідомив, що російський диктатор Володимир Путін поставив окупантам завдання вибити українські сили з Курської області до 20 січня.

Також на Курщині загарбники поки не залучають північнокорейських найманців до активних бойових дій, утримуючи їх у другому ешелоні.