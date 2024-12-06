Операция ВСУ на Курщине — в Генштабе раскрыли, какая была задача

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Комаренко рассказал, что для военных была задача продвинуться как можно дальше в Курской области. Однако они понимали, что слишком далеко идти нельзя.

Об этом Александр Комаренко сказал в документальном фильме ТСН.

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"Была задача продвинуться как можно дальше, но мы понимаем, что очень далеко нельзя идти, поскольку противник перережет пути снабжения, зайдет в тыл и на этом все завершится", — рассказал Комаренко.

По его словам, ВСУ прошли ровно столько, сколько могли тем составом войск, которые были привлечены.

Напомним, военный Кирилл Сазонов сообщил, что российский диктатор Владимир Путин поставил оккупантам задачу выбить украинские силы из Курской области до 20 января.

Также на Курщине захватчики пока не привлекают северокорейских наемников к активным боевым действиям, удерживая их во втором эшелоне.