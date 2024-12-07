Колишній поліцейський став командиром роти ЗСУ — історія воїна

Командир роти 46-ї ОАЕМБр "Рибак". Фото: скриншот

Український поліцейський, який керував підрозділами та мав звання полковника, після пенсії приєднався до лав Збройних сил. Наразі воїн із позивним "Рибак" є командиром роти 46-ї ОАЕМБр.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у суботу, 7 грудня.

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"Рибак" розповів, що не сподівався командувати підрозділами. Він думав, що лише служитиме солдатом, максимум сержантом. Однак наразі військовий є командиром роти.

"Взагалі я вже не збирався ставати командиром, я думав, що для мене вже кар'єра керівника закінчилася", — зазначив боєць.

Воїн зазначив, що справжній командир повинен дбати про своїх підлеглих та перейматися їхніми проблемами.

"Найцікавіша історія — це були штурмові дії, коли нас штурмували 52 одиниці техніки, 46 одиниць техніки. Ці штурмові дії продовжувалися протягом всього дня з різних напрямків. Була залучена також велика кількість піхоти", — розповів "Рибак".

За його словами, ворог залучив такі потужні сили та засоби, аби прорвати українських бійців, але цього не сталося.

Нагадаємо, прикордонники опублікували відео, на якому показали ефективне використання дронів проти окупантів на Харківському напрямку.

Також генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко розповів, що загарбники зазнають значних втрат, але, попри це, вони не припиняють наступу і навіть мають можливість продовжувати його.