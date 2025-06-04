Россия атаковала 178 раз за сутки — Генштаб ВСУ

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В течение последних 24 часов по всей линии фронта было зафиксировано 178 боевых столкновений. Российские войска не прекращают попыток прорыва, нанося массированные удары с воздуха и с применением управляемых боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Сколько обстрелов было со стороны российских войск за сутки

Захватчики совершили три ракетных обстрела, 77 авиаударов, использовали четыре ракеты и выпустили 101 управляемую авиабомбу. Также зафиксировано 6111 обстрелов, из них 90 — из реактивных систем залпового огня. Для ударов по украинским позициям и населенным пунктам агрессор привлек 3669 дронов-камикадзе.

Вражеская авиация ударила по ряду населенных пунктов в Сумской, Донецкой и Запорожской областях, в частности по Осоевке, Большому Приколу, Коптевому, Мирнограду, Сухому Яру, Новомихайловке, Гуляйполю, Каменскому и другим.

В ответ украинские Силы обороны нанесли удары по двум пунктам управления БпЛА противника, уничтожили восемь артиллерийских систем, один склад боеприпасов и поразили девять районов скопления живой силы и техники врага.

Самые горячие направления фронта — что изменилось за сутки

Самыми горячими направлениями остаются Харьковское, Торецкое, Покровское, Новопавловское и Купянское. Так, вблизи Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов произошло пять боестолкновений. На Купянщине враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться в сторону Загрызово и Песчаного.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении агрессор совершил 19 атак, в частности вблизи Колодязов, Ольговки и Глущенково. На Северщине враг пытался прорваться в районе Григорьевки, а в районе Часового Яра на Краматорском направлении украинские защитники отбили шесть штурмов.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении количество вражеских атак достигло 55, особенно в районах Покровска, Андреевки, Елизаветовки и Новоукраинки. На Торецком направлении было зафиксировано 16 атак, в частности возле Дружбы и Торецка. Еще 32 вражеских штурма отбито на Новопавловском направлении.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении противник пять раз пытался прорвать оборону вблизи Степного и Щербаков, но безуспешно. Также безрезультатной была одна атака на Приднепровском направлении.

Наибольшее напряжение за сутки наблюдалось на Курском направлении, где произошло 26 боестолкновений. Враг совершил 231 артиллерийский обстрел и 17 авиаударов, сбросив 23 управляемые бомбы.

Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается относительно спокойной, признаков наступления со стороны россиян не обнаружено.

Сколько потерь понес враг за сутки

Общие потери противника за сутки составили 1020 человек. Также украинские войска уничтожили три танка, семь ББМ, 88 артиллерийских систем, 176 БпЛА, 123 единицы автотехники, две единицы спецтехники и одну тяжелую огнеметную систему.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ посчитали количество уничтоженных целей за май.

Также вчера, 3 июня, в Генштабе ВСУ сообщили о 12 сбитых российских самолетов.