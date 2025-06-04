Росія атакувала 178 разів за добу — Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом останніх 24 годин по всій лінії фронту було зафіксовано 178 бойових зіткнень. Російські війська не припиняють спроб прориву, завдаючи масованих ударів з повітря та з застосуванням керованих боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Скільки обстрілів було з боку російських військ за добу

Загарбники здійснили три ракетні обстріли, 77 авіаударів, використали чотири ракети та випустили 101 керовану авіабомбу. Також зафіксовано 6111 обстрілів, з них 90 — з реактивних систем залпового вогню. Для ударів по українських позиціях і населених пунктах агресор залучив 3669 дронів-камікадзе.

Ворожа авіація вдарила по низці населених пунктів у Сумській, Донецькій і Запорізькій областях, зокрема по Осоївці, Великому Приколу, Коптєвому, Мирнограду, Сухому Яру, Новомихайлівці, Гуляйполю, Кам’янському та інших.

У відповідь українські Сили оборони завдали ударів по двох пунктах управління БпЛА противника, знищили вісім артилерійських систем, один склад боєприпасів і уразили дев’ять районів скупчення живої сили та техніки ворога.

Найгарячіші напрямки фронту — що змінилося за добу

Найгарячішими напрямками залишаються Харківський, Торецький, Покровський, Новопавлівський та Куп’янський. Так, поблизу Вовчанська, Кам’янки й Вовчанських Хуторів відбулося п’ять боєзіткнень. На Куп’янщині ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися в бік Загризового та Піщаного.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку агресор здійснив 19 атак, зокрема поблизу Колодязів, Ольгівки та Глущенкового. На Сіверщині ворог намагався прорватися в районі Григорівки, а в районі Часового Яру на Краматорському напрямку українські захисники відбили шість штурмів.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку кількість ворожих атак сягнула 55, особливо в районах Покровська, Андріївки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. На Торецькому напрямку було зафіксовано 16 атак, зокрема біля Дружби та Торецька. Ще 32 ворожі штурми відбито на Новопавлівському напрямку.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів намагався прорвати оборону поблизу Степового та Щербаків, але безуспішно. Також безрезультатною була одна атака на Придніпровському напрямку.

Найбільше напруження за добу спостерігалося на Курському напрямку, де відбулося 26 боєзіткнень. Ворог здійснив 231 артилерійський обстріл і 17 авіаударів, скинувши 23 керовані бомби.

Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається відносно спокійною, ознак наступу з боку росіян не виявлено.

Скільки втрат зазнав ворог за добу

Загальні втрати противника за добу склали 1020 осіб. Також українські війська знищили три танки, сім ББМ, 88 артилерійських систем, 176 БпЛА, 123 одиниці автотехніки, дві одиниці спецтехніки та одну важку вогнеметну систему.

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ порахували кількість знищених цілей за травень.

Також вчора, 3 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили про 12 збитих російських літаків.