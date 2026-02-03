Спецподразделение СБУ установило рекорд по сбиванию российских БпЛА — детали

Российский дрон, который сбивают бойцы спецподразделения "Альфа". Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины продолжает ликвидировать вражеские дроны. Центр спецопераций "Альфа" установил рекорд. Бойцы уничтожили больше всего российских БпЛА самолетного типа среди всех подразделений Сил обороны Украины в 2025 году.

Об этом Новини.LIVE сообщили в пресс-службе спецподразделения во вторник, 3 февраля.

Сколько дронов сбило подразделение "Альфа" за 2025 год

В течение прошлого года экипажи перехватчиков "Альфы" уничтожили 2220 российских беспилотников. Бойцам удалось поразить как ударные, так и разведывательные дроны противника: "Шахеды", "Герани", "Молнии", "Ланцеты" и другие типы летательных аппаратов.

"Отдельного внимания заслуживают так называемые "жирные" цели. В частности, операторы "Альфы" уничтожали российские средневысотные ударно-разведывательные беспилотники большой продолжительности полета типа "Орион", стоимость которых превышает 5 миллионов долларов за единицу", — отмечают в пресс-службе.

Такая работа украинских защитников существенно ослабляет противника. Россияне теряют возможность вести разведку и наносить удары с помощью дронов. Это напрямую влияет на безопасность украинских городов, критической инфраструктуры и позиций Сил обороны.

