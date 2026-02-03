Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Подразделение СБУ установило рекорд по сбиванию дронов РФ — видео

Подразделение СБУ установило рекорд по сбиванию дронов РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 16:54
Спецподразделение СБУ установило рекорд по сбиванию российских БпЛА — детали
Российский дрон, который сбивают бойцы спецподразделения "Альфа". Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины продолжает ликвидировать вражеские дроны. Центр спецопераций "Альфа" установил рекорд. Бойцы уничтожили больше всего российских БпЛА самолетного типа среди всех подразделений Сил обороны Украины в 2025 году.

Об этом Новини.LIVE сообщили в пресс-службе спецподразделения во вторник, 3 февраля.

Реклама
Читайте также:

Сколько дронов сбило подразделение "Альфа" за 2025 год

В течение прошлого года экипажи перехватчиков "Альфы" уничтожили 2220 российских беспилотников. Бойцам удалось поразить как ударные, так и разведывательные дроны противника: "Шахеды", "Герани", "Молнии", "Ланцеты" и другие типы летательных аппаратов.

"Отдельного внимания заслуживают так называемые "жирные" цели. В частности, операторы "Альфы" уничтожали российские средневысотные ударно-разведывательные беспилотники большой продолжительности полета типа "Орион", стоимость которых превышает 5 миллионов долларов за единицу", — отмечают в пресс-службе.

Такая работа украинских защитников существенно ослабляет противника. Россияне теряют возможность вести разведку и наносить удары с помощью дронов. Это напрямую влияет на безопасность украинских городов, критической инфраструктуры и позиций Сил обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ нанесли удары по врагу. Успешно атаковали ряд военных объектов.

Также мы рассказывали о том, что дроны спасли украинских военных от плена. Личный состав врага был уничтожен.

СБУ армия дроны беспилотник
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации