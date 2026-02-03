Спецпідрозділ СБУ встановив рекорд зі збиття російських БпЛА — деталі

Російський дрон, який збивають бійці спецпідрозділу "Альфа". Фото: кадр з відео

Служба безпеки України продовжує ліквідовувати ворожі дрони. Центр спецоперацій "Альфа" встановив рекорд. Бійці знищили найбільше російських БпЛА літакового типу серед усіх підрозділів Сил оборони України у 2025 році.

Про це Новини.LIVE повідомили у пресслужбі спецпідрозділу у вівторок, 3 лютого.

Скільки дронів збив підрозділ "Альфа" за 2025 рік

Протягом минулого року екіпажі перехоплювачів "Альфи" знищили 2220 російських безпілотників. Бійцям вдалося уразити як ударні, так й розвідувальні дрони противника: "Шахеди", "Герані", "Молнії", "Ланцети" та інші типи літальних апаратів.

"Окрему увагу заслуговують так звані "жирні" цілі. Зокрема, оператори "Альфи" знищували російські середньовисотні ударно-розвідувальні безпілотники великої тривалості польоту типу "Оріон", вартість яких перевищує 5 мільйонів доларів за одиницю", — зазначають у пресслужбі.

Така робота українських оборонців суттєво послаблює противника. Росіяни втрачають можливість вести розвідку та завдавати ударів за допомогою дронів. Це напряму впливає на безпеку українських міст, критичної інфраструктури та позицій Сил оборони.

