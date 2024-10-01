Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Подоляк назвал условия, при которых война с РФ затянется на долгие годы arrow

Подоляк назвал условия, при которых война с РФ затянется на долгие годы

1 октября 2024 23:58
Галина Шподарева - редактор
Михаил Подоляк заявил, что война с РФ может продолжаться годами
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

Советник главы Офиса Президента Украины заявил, что война с Россией может затянуться на долгие годы, если захватчики останутся на оккупированных территориях. Также Михаил Подоляк назвал единственный способ вынудить агрессора остановить войну.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 каналу во вторник, 1 октября.

Читайте также:

Сколько будет продолжаться война с РФ

По мнению Михаила Подоляка, война может длиться годами, если войска РФ останутся на оккупированных территориях, ведь россияне оккупировали украинские  населенные пункты с намерениями убивать и уничтожать людей. По его словам, ни в коем случае не говорится об освобождении или развитии захваченных областей.

Как одно из подтверждений — жестокие обстрелы 1 октября Херсонской и Запорожской областей, части которых оккупанты незаконно присоединили в свой состав. Россияне всегда утверждали, что защищают местных жителей, но на самом деле безжалостно убивают их. 

"Если россияне останутся на этих территориях, то мы будем иметь продолжение войны на долгие годы. Все потому, что страна-агрессор может существовать только в состоянии войны. Основным оппонентом для нее всегда будет Украина", — заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что Россия ведет классическую империалистическую войну: целью у оккупантов уничтожение украинских территорий, изменение этнического состава населения и осуществление массовых убийств.

"Территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым юридически и фактически являются украинскими", — сказал советник главы ОП Украины.

Способ остановить РФ

Михаил Подоляк считает, что единственный способ прекратить войну с Россией — "поставить справедливую точку сейчас", для чего необходимо заставить Россию понять, что воевать с Украиной будет слишком дорого и победить не удастся.

"Для этого необходимо военное, экономическое и дипломатическое принуждение", — отметил Подоляк.

Напомним, российские войска за сегодня нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали по жилым кварталам.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным ГСЧС, количество пострадавших в результате российских авиаударов по Запорожье выросло до 18 человек, среди которых 12-летний ребенок. Известно об одном погибшем, а еще двух людей чрезвычайники спасли.

санкции против России Михаил Подоляк обстрелы оккупация война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:09 Фото и видео последствий атак Ирана на Израиль — местные позируют с обломками ракет

01:09 Довбик не выйдет в основном составе на следующий матч Ромы

00:35 Вице-президент МОК хочет вернуть россиян в спорт — украинские министры против

00:30 Выезд за границу в командировку во время войны — когда это возможно

Срочная новость

00:20 Воздушная тревога в Киевской области и еще нескольких регионах — какая угроза

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

00:17 Сибига поделился деталями встречи с Дудой — о чем договорились

1 октября 2024

23:59 Президент Грузии объяснила важность победы Украины для своей страны

23:58 Подоляк назвал условия, при которых война с РФ затянется на долгие годы

23:53 Сохранял боевые патроны в рабочем кабинете — как суд наказал полицейского

23:50 Адвокат ответил, как во время ВВК доказать наличие болезней

01:09 Фото и видео последствий атак Ирана на Израиль — местные позируют с обломками ракет

01:09 Довбик не выйдет в основном составе на следующий матч Ромы

00:35 Вице-президент МОК хочет вернуть россиян в спорт — украинские министры против

00:30 Выезд за границу в командировку во время войны — когда это возможно

Срочная новость

00:20 Воздушная тревога в Киевской области и еще нескольких регионах — какая угроза

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

00:17 Сибига поделился деталями встречи с Дудой — о чем договорились

1 октября 2024

23:59 Президент Грузии объяснила важность победы Украины для своей страны

23:58 Подоляк назвал условия, при которых война с РФ затянется на долгие годы

23:53 Сохранял боевые патроны в рабочем кабинете — как суд наказал полицейского

23:50 Адвокат ответил, как во время ВВК доказать наличие болезней

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке