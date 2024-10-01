Михаил Подоляк заявил, что война с РФ может продолжаться годами

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник главы Офиса Президента Украины заявил, что война с Россией может затянуться на долгие годы, если захватчики останутся на оккупированных территориях. Также Михаил Подоляк назвал единственный способ вынудить агрессора остановить войну.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 каналу во вторник, 1 октября.

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По мнению Михаила Подоляка, война может длиться годами, если войска РФ останутся на оккупированных территориях, ведь россияне оккупировали украинские населенные пункты с намерениями убивать и уничтожать людей. По его словам, ни в коем случае не говорится об освобождении или развитии захваченных областей.

Как одно из подтверждений — жестокие обстрелы 1 октября Херсонской и Запорожской областей, части которых оккупанты незаконно присоединили в свой состав. Россияне всегда утверждали, что защищают местных жителей, но на самом деле безжалостно убивают их.

"Если россияне останутся на этих территориях, то мы будем иметь продолжение войны на долгие годы. Все потому, что страна-агрессор может существовать только в состоянии войны. Основным оппонентом для нее всегда будет Украина", — заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что Россия ведет классическую империалистическую войну: целью у оккупантов уничтожение украинских территорий, изменение этнического состава населения и осуществление массовых убийств.

"Территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым юридически и фактически являются украинскими", — сказал советник главы ОП Украины.

Способ остановить РФ

Михаил Подоляк считает, что единственный способ прекратить войну с Россией — "поставить справедливую точку сейчас", для чего необходимо заставить Россию понять, что воевать с Украиной будет слишком дорого и победить не удастся.

"Для этого необходимо военное, экономическое и дипломатическое принуждение", — отметил Подоляк.

Напомним, российские войска за сегодня нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали по жилым кварталам.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным ГСЧС, количество пострадавших в результате российских авиаударов по Запорожье выросло до 18 человек, среди которых 12-летний ребенок. Известно об одном погибшем, а еще двух людей чрезвычайники спасли.