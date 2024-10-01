Михайло Подоляк заявив, що війна з РФ може тривати роками

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник голови Офісу Президента України заявив, що війна з Росією може затягнутися на довгі роки, якщо загарбники залишаться на окупованих територіях. Також Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб примусити агресора зупинити війну.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю 24 Каналу у вівторок, 1 жовтня.

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Скільки триватиме війна з РФ

На думку Михайла Подоляка, війна може тривати роками, якщо війська РФ залишаться на окупованих територіях, адже росіяни окупували українські населені пункти з намірами вбивати та знищувати людей. За його словами, в жодному разі не мовиться про звільнення чи розбудову захоплених областей.

Як одне з підтверджень — жорстокі обстріли 1 жовтня Херсонської та Запорізької областей, частини яких окупанти незаконно приєднали до свого складу. Росіяни завжди стверджували, що захищають місцевих жителів, але насправді безжально вбивають їх.

"Якщо росіяни залишаться на цих територіях, то ми матимемо продовження війни на довгі роки. Все тому, що країна-агресорка може існувати лише у стані війни. Основним опонентом для неї завжди буде Україна", — заявив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента підкреслив, що Росія веде класичну імперіалістичну війну: на меті в окупантів знищення українських територій, зміна етнічного складу населення та здійснення масових вбивств.

"Території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та півострів Крим юридично і фактично є українськими", — сказав радник голови ОП України.

Спосіб зупинити РФ

Михайло Подоляк вважає, що єдиний спосіб припинити війну з Росією — "поставити справедливу крапку зараз", для чого необхідно примусити Росію зрозуміти, що воювати з Україною буде надто дорого і перемогти не вдасться.

"Для цього необхідний військовий, економічний та дипломатичний примуси", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, російські війська за сьогодні завдали щонайменше шести ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними ДСНС, кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю зросла до 18 людей, серед яких 12-річна дитина. Відомо про одного загиблого, а ще двох людей надзвичайники врятували.