72 ОМБр продолжает оборону на Угледарском направлении

После выхода из Угледара 72 ОМБр продолжает оборону направления
После выхода из Угледара 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев продолжает оборону позиций в окрестностях этого оккупированного населенного пункта. Некоторые батальоны будут находиться на оттяжке.
Об этом сообщили представители бригады в комментарии для Суспільного.
Оборона Угледарского направления
Один из военных отметил, что отдельные батальоны, понесшие серьезные потери во время боев за Угледар, будут находиться на "оттяжке" в Донецкой области, в 10-15 км от фронта.
"За это время их планируют доукомплектовать. Остальные подразделения будут держать оборону на этом направлении", — отметил военнослужащий.
Другой представитель бригады подчеркнул, что ОМБр продолжает выполнять задачи в своем направлении, поскольку нет возможности провести ротацию личного состава.
Ранее один из военных из 72 бригады ВСУ рассказал, что его часть почти через два года с начала дислокации в этом районе не имела ротации.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал выход сил обороны из Угледара Донецкой области. По его словам, для сдерживания российского наступления требуется больше помощи Запада.
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