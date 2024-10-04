Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow После выхода из Угледара 72 ОМБр продолжает оборону направления arrow

После выхода из Угледара 72 ОМБр продолжает оборону направления

4 октября 2024 20:22
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
72 ОМБр продолжает оборону на Угледарском направлении
Военные. Иллюстративное фото: 72 ОМБр
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

После выхода из Угледара 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев продолжает оборону позиций в окрестностях этого оккупированного населенного пункта. Некоторые батальоны будут находиться на оттяжке.

Об этом сообщили представители бригады в комментарии для Суспільного.

Читайте также:

Оборона Угледарского направления

Один из военных отметил, что отдельные батальоны, понесшие серьезные потери во время боев за Угледар, будут находиться на "оттяжке" в Донецкой области, в 10-15 км от фронта.

"За это время их планируют доукомплектовать. Остальные подразделения будут держать оборону на этом направлении", — отметил военнослужащий.

Другой представитель бригады подчеркнул, что ОМБр продолжает выполнять задачи в своем направлении, поскольку нет возможности провести ротацию личного состава.

Ранее один из военных из 72 бригады ВСУ рассказал, что его часть почти через два года с начала дислокации в этом районе не имела ротации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал выход сил обороны из Угледара Донецкой области. По его словам, для сдерживания российского наступления требуется больше помощи Запада.

Украина Донецкая область военные Угледар война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

21:26 Эксперты объяснили, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы

21:15 Отключения света в Одессе — графики и прогнозы на 5 октября

21:14 Погода испортит планы на выходные жителям нескольких областей — прогноз

21:02 В Telegram объяснили причину масштабного сбоя

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

21:00 На Закарпатье судили мужчину, который оправдывал вторжение России

20:34 Разорвали на части — СМИ раскрыли детали смерти замученного "азовца" Ищенко

20:33 Зеленский в канун Дня работников образования встретился с педагогами — видео

20:22 Синоптики предупредили, на какие регионы надвигается грозовой фронт

20:22 После выхода из Угледара 72 ОМБр продолжает оборону направления

21:26 Эксперты объяснили, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы

21:15 Отключения света в Одессе — графики и прогнозы на 5 октября

21:14 Погода испортит планы на выходные жителям нескольких областей — прогноз

21:02 В Telegram объяснили причину масштабного сбоя

21:00 На Закарпатье судили мужчину, который оправдывал вторжение России

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

20:34 Разорвали на части — СМИ раскрыли детали смерти замученного "азовца" Ищенко

20:33 Зеленский в канун Дня работников образования встретился с педагогами — видео

20:22 Синоптики предупредили, на какие регионы надвигается грозовой фронт

20:22 После выхода из Угледара 72 ОМБр продолжает оборону направления

20:00 Исключенные из учета выезжают за границу — когда это запрещено

Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября