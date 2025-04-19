РФ не соблюдает свое перемирие и продолжает атаки на фронте

После объявления "перемирия" РФ продолжает бои на фронте, — ЦПД
После объявления "пасхального перемирия" российские оккупанты продолжают атаки на фронте. Наибольшая активность противника сейчас фиксируется на восточном направлении.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram в субботу, 19 апреля.
РФ продолжает атаки на передовой накануне Пасхи
Коваленко отметил, что после объявления Кремлем "перемирия" на фронте ничего не изменилось.
"На всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше. Больше всего — на Востоке", — подчеркнул он.
В то же время журналист Андрей Цаплиенко отметил, что на нескольких участках Харьковского направления остановились атаки оккупантов.
"В Донецкой области оккупанты продолжают бить", — добавил он.
Что предшествовало
Напомним, 19 апреля диктатор России Владимир Путин заявил о "перемирии" до 21 апреля. В Минобороны страны-террориста отметили, что будут придерживаться этого, если Украина согласится на инициативу.
Однако через несколько минут после этого враг запустил дроны в направлении Киевской области, где раздавались громкие взрывы. Там работали силы ПВО.
Впоследствии на заявление Путина отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Кремль хочет поиграть с жизнями людей.
Кроме того, захватчики нанесли удар по многоэтажке Херсона. В результате атаки вспыхнул пожар.
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