РФ не соблюдает свое перемирие и продолжает атаки на фронте

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

После объявления "пасхального перемирия" российские оккупанты продолжают атаки на фронте. Наибольшая активность противника сейчас фиксируется на восточном направлении.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Коваленко отметил, что после объявления Кремлем "перемирия" на фронте ничего не изменилось.

"На всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше. Больше всего — на Востоке", — подчеркнул он.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

В то же время журналист Андрей Цаплиенко отметил, что на нескольких участках Харьковского направления остановились атаки оккупантов.

"В Донецкой области оккупанты продолжают бить", — добавил он.

Пост Цаплиенко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, 19 апреля диктатор России Владимир Путин заявил о "перемирии" до 21 апреля. В Минобороны страны-террориста отметили, что будут придерживаться этого, если Украина согласится на инициативу.

Однако через несколько минут после этого враг запустил дроны в направлении Киевской области, где раздавались громкие взрывы. Там работали силы ПВО.

Впоследствии на заявление Путина отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Кремль хочет поиграть с жизнями людей.

Кроме того, захватчики нанесли удар по многоэтажке Херсона. В результате атаки вспыхнул пожар.