РФ не дотримується свого перемирʼя та продовжує атаки на фронті

Після оголошення "перемирʼя" Росія продовжує бої на фронті, — ЦПД
Після оголошення "великоднього перемирʼя" російські окупанти продовжують атаки на фронті. Найбільша активність противника наразі фіксується на східному напрямку.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у Telegram у суботу, 19 квітня.
РФ продовжує атаки на передовій напередодні Великодня
Коваленко зазначив, що після оголошення Кремлем "перемирʼя" на фронті нічого не змінилося.
"На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше — на Сході", — наголосив він.
Водночас журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що на декількох ділянках Харківського напрямку зупинилися атаки окупантів.
"На Донеччині окупанти продовжують гатити", — додав він.
Що передувало
Нагадаємо, 19 квітня диктатор Росії Володимир Путін заявив про "перемирʼя" до 21 квітня. У Міноборони країни-терориста наголосили, що будуть дотримуватися цього, якщо Україна погодиться на ініціативу.
Однак за декілька хвилин після цього ворог запустив дрони у напрямку Київщини, де лунали гучні вибухи. Там працювали сили ППО.
Згодом на заяву Путіна відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Кремль хоче пограти з життями людей.
Крім того, загарбники завдали удару по багатоповерхівці Херсону. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
Читайте Новини.LIVE!