РФ не дотримується свого перемирʼя та продовжує атаки на фронті

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Після оголошення "великоднього перемирʼя" російські окупанти продовжують атаки на фронті. Найбільша активність противника наразі фіксується на східному напрямку.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Коваленко зазначив, що після оголошення Кремлем "перемирʼя" на фронті нічого не змінилося.

"На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше — на Сході", — наголосив він.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що на декількох ділянках Харківського напрямку зупинилися атаки окупантів.

"На Донеччині окупанти продовжують гатити", — додав він.

Допис Цаплієнка. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 19 квітня диктатор Росії Володимир Путін заявив про "перемирʼя" до 21 квітня. У Міноборони країни-терориста наголосили, що будуть дотримуватися цього, якщо Україна погодиться на ініціативу.

Однак за декілька хвилин після цього ворог запустив дрони у напрямку Київщини, де лунали гучні вибухи. Там працювали сили ППО.

Згодом на заяву Путіна відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, Кремль хоче пограти з життями людей.

Крім того, загарбники завдали удару по багатоповерхівці Херсону. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.