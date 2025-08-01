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Главная Армия Подземные учения ВСУ — Братчук прокомментировал новую инициативу

Подземные учения ВСУ — Братчук прокомментировал новую инициативу

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 17:52
Сергей Братчук заявил, что ВСУ готовятся к подземным учениям
Сергей Братчук. Фото: кадр из видео

В Украине активно обсуждают идею создания подземных учебных полигонов для военных. Эта инициатива приобретает актуальность, ведь может значительно уменьшить риски для военнослужащих во время учений.

Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE" в пятницу, 1 августа.

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По его словам, подобные локации уже существуют и используются, однако вопрос внедрения таких решений должен решаться на государственном уровне — с учетом ресурсов и надлежащего финансирования.

"Идея вполне дельная, но не менее важно говорить об ответственности командиров, начальников и каждого бойца, особенно по отношению к сигналам воздушной тревоги", — подчеркнул Братчук.

Он подчеркнул, что последние трагические случаи гибели военных во время воздушной тревоги на учебных полигонах требуют тщательного расследования.

"Почему так произошло? Почему появился разведчик и почему его не уничтожили? Насколько мне известно, соответствующие приказы были отданы, скоплений не было", — добавил спикер.

В то же время, по словам Братчука, вопрос развертывания масштабной сети таких полигонов — это уже уровень государственных решений:

"Что касается ресурсности — вопрос не совсем ко мне, потому что это должно быть решение на уровне государства. Соответственно, должны быть соответствующие сметы. Идея вполне дельная".

Он также добавил, что даже наличие укрытий или специально оборудованных полигонов не освобождает от персональной ответственности бойцов и командиров:

"Главнокомандующий говорит и о другом, не менее важном — об ответственности командиров, соответствующих начальников и каждого бойца. Это касается отношения к сигналу воздушной тревоги, реагирования на появление разведчиков над учебными полигонами, соблюдения правил поведения".

Напомним, что ранее российские оккупанты нанесли удар по полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск.

Кроме того, до этого захватчики атаковали учебный полигон в Полтавской области.

обстрелы Сергей Братчук война в Украине війна полигон
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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