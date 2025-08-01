Сергій Братчук заявив, що ЗСУ готуються до підземних навчань

Сергій Братчук. Фото: кадр з відео

В Україні активно обговорюють ідею створення підземних навчальних полігонів для військових. Ця ініціатива набуває актуальності, адже може значно зменшити ризики для військовослужбовців під час навчань.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Ранок.LIVE" у п'ятницю, 1 серпня.

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За його словами, подібні локації вже існують і використовуються, однак питання впровадження таких рішень має вирішуватися на державному рівні — з урахуванням ресурсів і належного фінансування.

"Ідея цілком слушна, але не менш важливо говорити про відповідальність командирів, начальників і кожного бійця, особливо щодо ставлення до сигналів повітряної тривоги", — наголосив Братчук.

Він підкреслив, що останні трагічні випадки загибелі військових під час повітряної тривоги на навчальних полігонах потребують ретельного розслідування.

"Чому так відбулося? Чому з’явився розвідник і чому його не знищили? Наскільки мені відомо, відповідні накази були віддані, скупчень не було", — додав речник.

Водночас, за словами Братчука, питання розгортання масштабної мережі таких полігонів — це вже рівень державних рішень:

"Що стосується ресурсності — запитання не зовсім до мене, тому що це має бути рішення на рівні держави. Відповідно, мають бути відповідні кошториси. Ідея цілком слушна".

Він також додав, що навіть наявність укриттів чи спеціально облаштованих полігонів не звільняє від персональної відповідальності бійців і командирів:

"Головнокомандувач говорить і про інше, не менш важливе — про відповідальність командирів, відповідних начальників і кожного бійця. Це стосується ставлення до сигналу повітряної тривоги, реагування на появу розвідників над навчальними полігонами, дотримання правил поведінки".

Нагадаємо, що раніше російські окупанти завдали удару по полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ.

Крім того, до цього загарбники атакували навчальний полігон у Полтавській області.