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Главная Армия Под Харьковом "Химера" забрала жизни более 30 оккупантов — видео

Под Харьковом "Химера" забрала жизни более 30 оккупантов — видео

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Дата публикации 10 июня 2025 10:37
На Купянском направлении подразделение "Химера" уничтожило более 30 оккупантов - видео
Уничтожение российских позиций. Фото: скриншот

Подразделение "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) успешно выполнило боевую задачу на Купянском направлении. Удалось уничтожить десятки оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР во вторник, 10 июня.

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В ГУР отметили, что при поддержке бойцов из подразделений "Аратта" и "Сибирский батальон" украинским силам удалось удержать важный и широкий участок фронта и стабилизировать ситуацию в районе.

Во время операции спецназовцы уничтожили более 30 российских оккупантов, в том числе 15 — во время стрелкового боя. Еще более 40 вражеских бойцов были ранены, двух удалось взять в плен. Также украинские воины ликвидировали более 40 укреплений и инженерных сооружений противника.

На обнародованном видео показаны ключевые моменты операции: действия командного пункта, штурм вражеских позиций, эвакуацию раненых, а также работы БпЛА и огневой поддержки.

ГУР Химера
Сообщение ГУР в Facebook

Ранее в ВСУ показали видео уничтожения российской зенитно-ракетной установки "Бук-М3" вместе с боекомплектом.

А пограничники показали эффектное видео уничтожения российских позиций и техники в Курской области.

разведка война в Украине ГУР беспилотник потери оккупантов БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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