На Куп’янському напрямку підрозділ "Химера" знищив понад 30 окупантів — відео

Знищення російських позицій. Фото: скриншот

Підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) успішно виконав бойове завдання на Куп’янському напрямку. Вдалося знищити десятки окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР в вівторок, 10 червня.

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Як знищували окупантів

У ГУР зазначили, що за підтримки бійців із підрозділів "Аратта" та "Сибірський батальйон" українським силам вдалося втримати важливу та широку ділянку фронту й стабілізувати ситуацію в районі.

Під час операції спецпризначенці знищили понад 30 російських окупантів, зокрема 15 — під час стрілецького бою. Ще понад 40 ворожих бійців були поранені, двох вдалося взяти в полон. Також українські воїни ліквідували понад 40 укріплень та інженерних споруд противника.

На оприлюдненому відео показано ключові моменти операції: дії командного пункту, штурм ворожих позицій, евакуацію поранених, а також роботу БпЛА та вогневої підтримки.

Повідомлення ГУР у Facebook

Раніше у ЗСУ показали відео знищення російської зенітно-ракетної установки "Бук-М3" разом із боєкомплектом.

А прикордонники показали ефектне відео знищення російських позицій і техніки в Курській області.