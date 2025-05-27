Обмен пленными 1000 на 1000 — кого РФ вернула Украине

Обмен пленными в формате "1000 на 1000". Фото: t.me/Koord_shtab

Во время обмена пленными в формате "1000 на 1000" Россия вернула Украине по меньшей мере 15 осужденных, которые находились в колониях на временно оккупированных территориях. В начале полномасштабной войны они были депортированы в РФ из Херсонской и Николаевской областей.

Об этом рассказала юридический советник организации "Защита узников Украины" Анна Скрипка в комментарии "Суспільному".

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Анна Скрипка рассказала, что в ноябре 2022 года российские войска вывезли около 1800 узников, когда отступали из Николаевской и Херсонской областей. Их принудительно депортировали в Россию и перевезли в другие колонии на временно оккупированных территориях.

По данным советника, 23 мая в рамках обмена пленными в Украину вернулись по меньшей мере 15 таких осужденных. Отмечается, что этот срок, когда они находились в России, им засчитали в срок заключения. Как рассказала Анна Скрипка, трое после обмена отправились в СИЗО и продолжат отбывать наказание. У остальных срок заключения закончился, и они свободны.

В целом известно, что за два года в Украину вернулись лишь 380 из 1800 таких заключенных.

Напомним, ранее Андрей Юсов объяснил, почему из плена не вернули ни одного "азовца". По его словам, Россия сама определяла, кого готова отдать.

Кроме того, в ГУР дали ответ, почему домой не возвращаются военные, как находящиеся в плену еще с 2014 года. В спецслужбе говорят, что все зависит от РФ.