Обмін полоненими 1000 на 1000 — кого РФ повернула Україні

Обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Фото: t.me/Koord_shtab

Під час обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" Росія повернула Україні щонайменше 15 засуджених, які перебували в колоніях на тимчасово окупованих територіях. На початку повномасштабної війни вони були депортовані до РФ з Херсонської та Миколаївської областей.

Про це розповіла юридична радниця організації "Захист в’язнів України" Ганна Скрипка у коментарі "Суспільному".

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Кого повернула РФ Україні під час обміну полоненими

Ганна Скрипка розповіла, що в листопада 2022 року російські війська вивезли близько 1800 в'язків, коли відступали з Миколаївської та Херсонської областей. Їх примусово депортували в Росію та перевезли в інші колонії на тимчасово окуповані території.

За даними радниці, 23 травня в рамках обміну полоненими до України повернулися щонайменше 15 таких засуджених. Зазначається, що цей термін, коли вони перебували в Росії, їм зарахували до строку ув'язнення. Як розповіла Ганна Скрипка, троє після обміну відправилися в СІЗО і продовжать відбувати покарання. У решти строк ув’язнення закінчився, і вони вільні.

Загалом відомо, що за два роки в Україну повернулися лише 380 з 1800 таких в'язнів.

Нагадаємо, раніше Андрій Юсов пояснив, чому з полону не повернули жодного "азовця". За його словами, Росія сама визначала, кого готова віддати.

Крім того, в ГУР дали відповідь, чому додому не повертаються військові, як перебувають в полоні ще з 2014 року. У спецслужбі кажуть, що все залежить від РФ.