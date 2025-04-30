День пограничника — Зеленский поздравил бойцов с праздником

Первые встречают врага — Зеленский обратился к пограничникам
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю профессионального праздника обратился к пограничникам и поблагодарил их за мужество на фронте. Глава государства отметил, что они первые, кто встречает врага.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 30 апреля и показал фотографии пограничников на фронте.
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником
Зеленский отметил, что каждый год в этот день благодарим наших пограничников за преданность и силу, за профессионализм и храбрость.
"Воины Государственной пограничной службы держат государственную границу, первыми встречают врага. Обнаруживают диверсантов. Останавливают атаки и сбивают дроны. Сражаются на самых горячих участках фронта вместе с нашими Силами обороны. Защищают пограничные громады от обстрелов и штурмов. Уничтожают врага и сохраняют жизни украинцев", — подчеркнул президент.
Он выразил благодарность всем воинам ГПСУ за службу и защиту Украины.
Напомним, недавно пограничники спасли дронами пленных ВСУ. В ГПСУ показали уникальное видео.
Кроме того, украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском. Кроме того, россияне остались без антенны связи.
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