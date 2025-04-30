День пограничника — Зеленский поздравил бойцов с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю профессионального праздника обратился к пограничникам и поблагодарил их за мужество на фронте. Глава государства отметил, что они первые, кто встречает врага.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 30 апреля и показал фотографии пограничников на фронте.

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Зеленский отметил, что каждый год в этот день благодарим наших пограничников за преданность и силу, за профессионализм и храбрость.

Пограничники на фронте. Фото: ГПСУ

Пограничник на фронте. Фото: ГПСУ

Украинский пограничник. Фото: ГПСУ

"Воины Государственной пограничной службы держат государственную границу, первыми встречают врага. Обнаруживают диверсантов. Останавливают атаки и сбивают дроны. Сражаются на самых горячих участках фронта вместе с нашими Силами обороны. Защищают пограничные громады от обстрелов и штурмов. Уничтожают врага и сохраняют жизни украинцев", — подчеркнул президент.

Украинские пограничники на фронте. Фото: ГПСУ

Пограничники во время выполнения боевого задания. Фото: ГПСУ

Пограничники ведут огонь. Фото: ГПСУ

Пограничники на фронте. Фото: ГПСУ

Он выразил благодарность всем воинам ГПСУ за службу и защиту Украины.

Напомним, недавно пограничники спасли дронами пленных ВСУ. В ГПСУ показали уникальное видео.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском. Кроме того, россияне остались без антенны связи.