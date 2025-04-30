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Перші зустрічають ворога — Зеленський звернувся до прикордонників

30 квітня 2025 13:04
Карина Приходько - Редактор
День прикордонника — Зеленський привітав бійців зі святом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята звернувся до прикордонників та подякував їм за мужність на фронті. Глава держави відзначив, що вони перші, хто зустрічає ворога.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 30 квітня та показав світлини прикордонників на фронті.

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Зеленський привітав прикордонників з професійним святом

Зеленський зазначив, що кожного року у цей день дякуємо нашим прикордонникам за відданість і силу, за професійність і хоробрість.

День прикордонника 2025
Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ
День прикордонника
Прикордонник на фронті. Фото: ДПСУ
Привітання з Днем прикордонника
Український прикордонник. Фото: ДПСУ

"Воїни Державної прикордонної служби тримають державний кордон, першими зустрічають ворога. Виявляють диверсантів. Зупиняють атаки та збивають дрони. Б’ються на найгарячіших ділянках фронту разом із нашими Силами оборони. Захищають прикордонні громади від обстрілів і штурмів. Знищують ворога та зберігають життя українців", — наголосив президент.

Зеленський привітав бійців з Днем прикордонника
Українські прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ
В Україні День прикордонника
Прикордонники під час виконання бойового завдання. Фото: ДПСУ
Коли святкують День прикордонника
Прикордонники ведуть вогонь. Фото: ДПСУ
В Україні відзначають День прикордонника
Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ

Він висловив вдячність усім воїнам ДПСУ за службу та захист України. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники врятували дронами полонених ЗСУ. У ДПСУ показали унікальне відео. 

Крім того, українські прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом. Крім того, росіяни залишились без антени зв'язку.

Володимир Зеленський прикордонники війна в Україні фронт ДПСУ
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