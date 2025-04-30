День прикордонника — Зеленський привітав бійців зі святом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята звернувся до прикордонників та подякував їм за мужність на фронті. Глава держави відзначив, що вони перші, хто зустрічає ворога.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 30 квітня та показав світлини прикордонників на фронті.

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Зеленський зазначив, що кожного року у цей день дякуємо нашим прикордонникам за відданість і силу, за професійність і хоробрість.

Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ

Прикордонник на фронті. Фото: ДПСУ

Український прикордонник. Фото: ДПСУ

"Воїни Державної прикордонної служби тримають державний кордон, першими зустрічають ворога. Виявляють диверсантів. Зупиняють атаки та збивають дрони. Б’ються на найгарячіших ділянках фронту разом із нашими Силами оборони. Захищають прикордонні громади від обстрілів і штурмів. Знищують ворога та зберігають життя українців", — наголосив президент.

Українські прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ

Прикордонники під час виконання бойового завдання. Фото: ДПСУ

Прикордонники ведуть вогонь. Фото: ДПСУ

Прикордонники на фронті. Фото: ДПСУ

Він висловив вдячність усім воїнам ДПСУ за службу та захист України.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники врятували дронами полонених ЗСУ. У ДПСУ показали унікальне відео.

Крім того, українські прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом. Крім того, росіяни залишились без антени зв'язку.