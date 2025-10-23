Видео
Україна
Видео

Первые, кто сделал это — 3-я ОШБр показала, как воюют НРК Тройки

Дата публикации 23 октября 2025 22:16
обновлено: 22:24
Мы первые, кто сделал эту движуху - 3-я ОШБр показала, как воюют НРК Тройки
Военные из 3-й ОШБр на поле боя. Фото: кадр из видео

Украинские военные представили документальный фильм под названием "Мы первые, кто сделал эту движуху". В кино рассказывается о работе подразделений НРК Третьей штурмовой бригады и демонстрируются уникальные кадры технологической революции на поле боя.

Об этом сообщает Третий армейский корпус в Telegram.

Как воюют НРК Тройки

В фильме показана первая в истории диверсионная операция в тылу российских оккупантов, успешные штурмы, взятие врага в плен, а также эвакуация и доставка тонн боекомплекта и провизии. Эту работу выполняют бойцы ударной роты НРК бригады "NC13" и ВЛЕБС "NC13" роты БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового батальона.

Особое внимание уделено созданию экспериментального подразделения и лаборатории роботов, которые помогают военным останавливать вражеские наступления, проводить эвакуацию и даже доставлять письма с передовых позиций.

Обо всех этих инновациях и ежедневной работе подразделения рассказывает командир роты ударных НРК "NC13" — друг Макар.

Напомним, 3-я ОШБр в августе стала лидером среди бригад по количеству пораженных дронов. Удалось сбить более 600 вражеских БпЛА.

Кроме того, кадры с работой бойцов ПВО 3-й ОШБр обнародовал капитан ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Максим Зинченко с позывным "Макс".

военные война в Украине 3 ОШБр Третья штурмова бригада
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
