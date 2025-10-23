Відео
Перші, хто зробив це — 3-я ОШБр показала, як воюють НРК Трійки

Дата публікації: 23 жовтня 2025 22:16
Оновлено: 22:24
Ми перші, хто зробив цю двіжуху - 3-я ОШБр показала, як воюють НРК Трійки
Військові з 3-ої ОШБр на полі бою. Фото: кадр з відео

Українські військові представили документальний фільм під назвою "Ми перші, хто зробив цю двіжуху". У кіно розповідається про роботу підрозділів НРК Третьої штурмової бригади та демонструються унікальні кадри технологічної революції на полі бою.

Про це повідомляє Третій армійський корпус у Telegram.

Як воюють НРК Трійки

У фільмі показано першу в історії диверсійну операцію в тилу російських окупантів, успішні штурми, взяття ворога в полон, а також евакуацію та доставлення тонн боєкомплекту й провізії. Цю роботу виконують бійці ударної роти НРК бригади "NC13" та ВЛЕБС "NC13" роти БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового батальйону.

Особливу увагу приділено створенню експериментального підрозділу й лабораторії роботів, які допомагають військовим зупиняти ворожі наступи, проводити евакуацію та навіть доставляти листи з передових позицій.

Про всі ці інновації та щоденну роботу підрозділу розповідає командир роти ударних НРК "NC13" — друг Макар.

Нагадаємо, 3-я ОШБр у серпні стала лідером серед бригад за кількістю уражених дронів. Вдалося збити понад 600 ворожих БпЛА.

Крім того, кадри з роботою бійців ППО 3-ї ОШБр оприлюднив капітан ЗСУ, командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Максим Зінченко з позивним "Макс".

військові війна в Україні війна 3 ОШБр Третя штурмова бригада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
