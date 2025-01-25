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Переговоры Украины и РФ — Зеленский ответил на заявление Путина

25 января 2025 19:00
Карина Приходько - Редактор
Зеленский ответил на заявление Путина о невозможности переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о невозможности переговоров. По его словам, россияне живут в каком-то далеком 1917 году.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 25 января.

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Зеленский ответил на заявление Путина о невозможности переговоров

Зеленский рассказал, что россияне подают очень много сигналов относительно каких-то декретов, как они это называют. К примеру, декрет о мире и другие подобные вещи. По словам президента, они живут в каком-то далеком 1917 году.

Глава государства сказал, что решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ было вынужденным, поскольку Путин начал строить много различных каналов вместе с "сепаратистами" и представителями других государств по влиянию на Украину и непосредственно на Зеленского.

"Много переговорных процессов, много теневых коридоров. Я это остановил. Быстро. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что запретил кому-либо в Украине проводить те или иные переговоры с Россией, со сторонниками Путина в течение войны. Это было когда их войска были здесь, в Киевской области. Они это делали, пробовали давить через много разных коридоров, и наш депутатский корпус, и европейские депутаты, и представители США. Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать", — пояснил украинский лидер. 

Он добавил, что именно поэтому он принял такое решение, потому что он лидер тех или иных переговоров. По словам Зеленского, он понимает, что это не нравится главе Кремля, потому что у него было много каналов.

Напомним, во время выступления в Давосе Зеленский заявил, что с Путиным нельзя говорить на равных и он понимает только язык силы.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы Путин сам умолял о переговорах с Украиной. Он призвал партнеров Украины усилить давление на российского президента.

В то же время Владимир Зеленский в интервью Bloomberg высказался относительно того, когда будет готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры война в Украине Россия

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