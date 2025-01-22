Зеленський заявив, що переговори з Путіним на рівних можуть призвести до програшу України

Президент України Володимир Зеленський у Давосі. Фото: Офіс президента

Виступаючи перед журналістами на форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор РФ Путін розуміє тільки мову сили, тому з ним не можна говорити на рівних. Зеленський зазначив, що Україні потрібні чіткі гарантії того, що Путін не нападе через 2-3 роки.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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На думку Зеленського, Путін не хоче, щоб Україна залишалась сильною, незалежною та з гарантіями безпеки. Проте треба тиснути на російського диктатора силою, адже іншої мови він не розуміє.

"Спитайте будь-кого в Україні й вам скажуть: ми можемо боротись далі, але без гарантій безпеки ми не можемо відбудовувати Україну та планувати майбутнє", — заявив Зеленський.

Він підкреслив, щоб без чітких гарантій бійці не зможуть залишити окоп та займатись мирними справами, інвестори теж не прийдуть в Україну, бо не матимуть чіткого розуміння майбутнього своїх інвестицій та бізнесу. Те саме українських стосується і родин, які зараз за кордоном.

"Путін повинен знати, що він порушив все що можна — він винен. Але просто так його не зупиниш і якщо починати з ним говорити на рівних, то це може стати програшем для України", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський розповів про втрати бійців КНДР у Курській області. Він додав, що Росія не змогла витиснути українських військових зі своєї території.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський зробив низку заяв. Вони стосувались війни в Україні, позиції Європи, розвитку спільних проєктів й не тільки.