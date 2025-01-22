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С Путиным нельзя говорить на равных — что предлагает Зеленский

22 января 2025 01:45
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Зеленский заявил, что переговоры с Путиным на равных могут привести к проигрышу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе. Фото: Офис президента
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Выступая перед журналистами на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Путин понимает только язык силы, поэтому с ним нельзя говорить на равных. Зеленский отметил, что Украине нужны четкие гарантии того, что Путин не нападет через 2-3 года.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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По мнению Зеленского, Путин не хочет, чтобы Украина оставалась сильной, независимой и с гарантиями безопасности. Однако надо давить на российского диктатора силой, ведь другого языка он не понимает.

"Спросите любого в Украине — и вам скажут: мы можем бороться дальше, но без гарантий безопасности мы не можем восстанавливать Украину и планировать будущее", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что без четких гарантий бойцы не смогут оставить окоп и заниматься мирными делами, инвесторы тоже не придут в Украину, потому что не будут иметь четкого понимания будущего своих инвестиций и бизнеса. То же самое касается и украинских семей, которые сейчас за рубежом.

"Путин должен знать, что он нарушил все что можно — он виноват. Но просто так его не остановишь, и если начинать с ним говорить на равных, то это может стать проигрышем для Украины", — отметил Зеленский.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский рассказал о потерях бойцов КНДР в Курской области. Он добавил, что Россия не смогла вытеснить украинских военных со своей территории.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский сделал целый ряд заявлений. Они касались войны в Украине, позиции Европы, развития совместных проектов и не только.

 

 

 

 

Владимир Зеленский владимир путин Давос война в Украине мирные переговоры

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