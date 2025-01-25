Зеленський відповів на заяву Путіна про неможливість переговорів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про неможливість переговорів. За його словами, росіяни живуть в якомусь далекому 1917 році.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду 25 січня.

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Зеленський розповів, що росіяни подають дуже багато сигналів щодо якихось декретів, як вони це називають. До прикладу, декрет про мир та інші подібні речі. За словами президента, вони живуть в якомусь далекому 1917 році.

Глава держави сказав, що рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ було вимушеним, оскільки Путін почав будувати багато різних каналів разом з "сепаратистами" та представниками інших держав щодо впливу на Україну та безпосередньо на Зеленського.

"Багато перемовних процесів, багато тіньових коридорів. Я це зупинив. Швидко. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що заборонив будь-кому в Україні проводити ті чи інші переговори з Росією, з прихильниками Путіна впродовж війни. Це було коли їх війська були тут, в Київській області. Вони це робили, пробували тиснути через багато різних коридорів, і наш депутатський корпус, і європейські депутати, і представники США. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати", — пояснив український лідер.

Він додав, що саме тому він ухвалив таке рішення, бо він лідер тих чи інших переговорів. За словами Зеленського, він розуміє, що це не подобається очільнику Кремля, бо у нього було багато каналів.

Нагадаємо, під час виступу у Давосі Зеленський заявив, що з Путіним не можна говорити на рівних і він розуміє тільки мову сили.

Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда хоче, аби Путін сам благав про переговори з Україною. Він закликав партнерів України посилити тиск на російського президента.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg висловився щодо того, коли буде готовий сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним.