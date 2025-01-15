Миротворцы на территории Украины будут гарантией против очередной эскалации РФ, считает Егор Чернев

Украинские миротворцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Вопрос о размещении миротворческих сил на территории Украины вернулся к широкой общественности после встречи президентов Франции и США в Париже. Именно президент Франции инициировал обсуждение этого вопроса на политическом уровне.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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По его словам, позиция Франции скоординирована с позицией США. Он напомнил о встрече президентов после посещения президентом США обновленного собора Нотр-Дам и дальнейшую дискуссию относительно возможного присутствия иностранных войск на территории Украины.

Чернев отметил, что присутствие миротворцев может стать гарантией против новой эскалации со стороны Российской Федерации, поскольку в таком случае она столкнется с контингентом стран-членов НАТО.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки считает, что переговоры по миротворцам в Украине открыли "окно Овертона", которое Украина может использовать для достижения своих целей.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский ответил, возможно ли развертывание миротворцев в Украине.

Накануне в Британии заявили о вероятной отправке войск в Украину. Первым представителем правительства, который публично поддержал этот шаг, стал министр обороны Джон Гили.

Первым представителем правительства, который публично поддержал этот шаг, стал министр обороны Джон Гили.