Миротворці на території України будуть гарантією проти чергової ескалації РФ, вважає Єгор Чернєв

Українські миротворці. Ілюстративне фото: УНІАН

Питання щодо розміщення миротворчих сил на території України повернулося до широкої громадськості після зустрічі президентів Франції та США в Парижі. Саме президент Франції ініціював обговорення цього питання на політичному рівні.

Про це в етері телеканалу "Ми Україна" заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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За його словами, позиція Франції скоординована з позицією США. Він нагадав про зустріч президентів після відвідин президентом США оновленого собору Нотр-Дам та подальшу дискусію щодо можливої присутності іноземних військ на території України.

Чернєв зазначив, що присутність миротворців може стати гарантією проти нової ескалації з боку Російської Федерації, оскільки в такому випадку вона зіткнеться з контингентом країн-членів НАТО.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вважає, що переговори щодо миротворців в Україні відкрили "вікно Овертона", яке Україна може використати для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні. За його словами, вже є позитив щодо цього від деяких лідерів країн.

Напередодні у Британії заявили про ймовірне відправлення військ в Україну. Першим представником уряду, який публічно підтримав цей крок, став міністр оборони Джон Гілі.