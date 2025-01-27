Переговоры с Россией — что говорят нардепы о якобы заявлении Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Армия Inform

Заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова на закрытой встрече в Верховной Раде о якобы острой необходимости переговоров до лета и угрозе существования будущего Украины — вырвано из контекста. Подобную информацию запрещено обнародовать.

Об этом сообщили народные депутаты Олег Дунда и Алексей Гончаренко.

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Дунда заявил, что тот, кто распространил эту информацию должен ответить за свои действия. По его словам, информацию с закрытого заседания запрещено обнародовать, а комментировать столь специфические институции — это вмешательство в вопросы национальной безопасности Украины.

Кроме того, нардеп добавил, что эта фраза вырвана из контекста и искажена.

В то же время Алексей Гончаренко сообщил, что Буданов не говорил того, что пишут СМИ.

"Он сказал, что если ничего не изменить, то фронт может сыпаться и будут проблемы", — сказал нардеп.

Скриншот поста Алексея Гончаренко

Что предшествовало

Напомним, 27 января в материале УП появилась информация, что Буданов якобы заявил, что до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку "могут начаться процессы, угрожающие существованию Украины".

Незадолго после этого в ГУР опровергли заявление Буданова о "переговорах до лета". В ведомстве призвали медиа не распространять ложную информацию.