Переговоры с Россией — что говорят нардепы о якобы заявлении Буданова

Переговоры до лета — нардепы высказались о заявлении Буданова
Заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова на закрытой встрече в Верховной Раде о якобы острой необходимости переговоров до лета и угрозе существования будущего Украины — вырвано из контекста. Подобную информацию запрещено обнародовать.
Об этом сообщили народные депутаты Олег Дунда и Алексей Гончаренко.
Реакция нардепов на заявление о переговорах до лета
Дунда заявил, что тот, кто распространил эту информацию должен ответить за свои действия. По его словам, информацию с закрытого заседания запрещено обнародовать, а комментировать столь специфические институции — это вмешательство в вопросы национальной безопасности Украины.
Кроме того, нардеп добавил, что эта фраза вырвана из контекста и искажена.
В то же время Алексей Гончаренко сообщил, что Буданов не говорил того, что пишут СМИ.
"Он сказал, что если ничего не изменить, то фронт может сыпаться и будут проблемы", — сказал нардеп.
Что предшествовало
Напомним, 27 января в материале УП появилась информация, что Буданов якобы заявил, что до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку "могут начаться процессы, угрожающие существованию Украины".
Незадолго после этого в ГУР опровергли заявление Буданова о "переговорах до лета". В ведомстве призвали медиа не распространять ложную информацию.
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