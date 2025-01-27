Переговори з Росією — що кажуть нардепи про нібито заяву Буданова

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Армія Inform

Заява очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді про нібито гостру потребу переговорів до літа і загрозу існування майбутнього України — вирвана з контексту. Подібну інформацію заборонено оприлюднювати.

Про це повідомили народні депутати Олег Дунда та Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Реакція нардепів на заяву про переговори до літа

Дунда заявив, що той, хто поширив цю інформацію повинен відповісти за свої дії. За його словами, інформацію із закритого засідання заборонено оприлюднювати, а коментувати настільки специфічні інституції — це втручання у питання національної безпеки України.

Крім того, нардеп додав, що ця фраза вирвана з контексту і перекручена.

Водночас Олексій Гончаренко повідомив, що Буданов не говорив того, що пишуть ЗМІ.

"Він сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатись і будуть проблеми", — сказав нардеп.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Що передувало

Нагадаємо, 27 січня в матеріалі УП з'явилася інформація, що Буданов нібито заявив, що "до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України".

Незадовго в ГУР заперечили заяву Буданова про "переговори до літа". У відомстві закликали медіа не поширювати неправдиву інформацію.