Переговори з Росією — що кажуть нардепи про нібито заяву Буданова

Переговори до літа — нардепи висловились про злив заяви Буданова
Заява очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді про нібито гостру потребу переговорів до літа і загрозу існування майбутнього України — вирвана з контексту. Подібну інформацію заборонено оприлюднювати.
Про це повідомили народні депутати Олег Дунда та Олексій Гончаренко.
Реакція нардепів на заяву про переговори до літа
Дунда заявив, що той, хто поширив цю інформацію повинен відповісти за свої дії. За його словами, інформацію із закритого засідання заборонено оприлюднювати, а коментувати настільки специфічні інституції — це втручання у питання національної безпеки України.
Крім того, нардеп додав, що ця фраза вирвана з контексту і перекручена.
Водночас Олексій Гончаренко повідомив, що Буданов не говорив того, що пишуть ЗМІ.
"Він сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатись і будуть проблеми", — сказав нардеп.
Що передувало
Нагадаємо, 27 січня в матеріалі УП з'явилася інформація, що Буданов нібито заявив, що "до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України".
Незадовго в ГУР заперечили заяву Буданова про "переговори до літа". У відомстві закликали медіа не поширювати неправдиву інформацію.
Читайте Новини.LIVE!