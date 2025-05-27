Обстрелы Украины — Patiot может сбивать модернизированные ракеты РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Воздушные силы

В последнее время российские оккупанты запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", которые летят по другой траектории, маневрируя и усложняя работу противовоздушной обороне. Однако система Patriot может сбивать даже такие вражеские цели.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что теперь российские ракеты могут менять направление и маневрировать, но системы Patriot успешно их сбивают. По его словам, последний результат — шесть сбитых ракет из девяти.

"Уже длительное время наблюдается, что "Искандеры", российские баллистические ракеты, летят по несколько иной траектории, чем это было с начала полномасштабного вторжения, маневрируя и усложняя работу системы Patriot", — говорится в сообщении.

Представитель Воздушных сил пояснил, что Patriot автоматически рассчитывает траекторию полета ракеты и точку его встречи с баллистикой, когда ее выпускают оккупанты. Однако сейчас российские ракеты уже колеблются в разные стороны.

Кроме того, Игнат добавил, что РФ часто выпускает еще около шести ложных ловушек, чтобы отвлечь внимание ПВО. Однако эта техника не новая, и она не делает Patriot бессильными перед таким типом ракет.

Напомним, ночью 27 мая россияне выпустили по Украине 60 дронов. Пуски осуществлялись с пяти направлений.

Также СМИ сообщали, что Россия готовит масштабные атаки по 1000 дронов за раз. Особую тревогу вызывает значительный рост производства "Шахедов" в РФ.