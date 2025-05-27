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Головна Армія Patiot може збивати модернізовані ракети РФ — деталі від Ігната

Patiot може збивати модернізовані ракети РФ — деталі від Ігната

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Дата публікації: 27 травня 2025 22:20
Обстріли України — Patiot може збивати модернізовані ракети РФ
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Повітряні сили

Останнім часом російські окупанти запускають по Україні балістичні ракети "Іскандер", які  летять по іншій траєкторії, маневруючи і ускладнюючи роботу протиповітряної оборони. Однак система Patriot може збивати навіть такі ворожі цілі. 

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

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Ігнат розповів, що тепер російські ракети можуть змінювати напрямок та маневрувати, але системи Patriot успішно їх збивають. За його словами, останній результат — шість збитих ракет із дев'яти.

"Уже тривалий час спостерігається, що "Іскандери", російські балістичні ракети, летять по дещо іншій траєкторії, ніж це було з початку повномасштабного вторгнення, маневруючи й ускладнюючи роботу системи Patriot", — йдеться у повідомленні. 

Речник Повітряних сил пояснив, що Patriot автоматично розраховує траєкторію польоту ракети і точку його зустрічі з балістикою, коли її випускають окупанти. Однак зараз російські ракети вже коливаються в різні сторони. 

Крім того, Ігнат додав, що РФ часто випускає ще близько шість хибних пасток, аби відвернути увагу ППО. Однак ця техніка не нова і вона не робить Patriot безсилими перед таким типом ракет.

Нагадаємо, вночі 27 травня росіяни випустили по Україні 60 дронів. Пуски здійснювались з п'яти напрямків.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія готує масштабні атаки по 1000 дронів за раз. Особливу тривогу викликає значне зростання виробництва "Шахедів" у РФ.

обстріли ППО ракети Юрій Ігнат Повітряні Сили ЗСУ Patriot
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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