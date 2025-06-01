Спецоперация СБУ совпала с важной датой — детали

Самолет Ту-95. Фото: Wikipedia Commons

Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, провела уникальную спецоперацию "Паутина" на территории России. Она совпала с важной датой.

Новини.LIVE рассказывают, с какой датой совпала спецоперация СБУ в России.

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Известно, что 1 июня 1996 года Украина отдала России свое ядерное и стратегическое вооружение. Это произошло в рамках Будапештского меморандума.

А ровно через 29 лет, 1 июня 2025 года, стратегические бомбардировщики были уничтожены благодаря спецоперации СБУ "Паутина". Они размещались на аэродром дальней авиации РФ.

По состоянию на 1991 год Украина имела:

130 МБР СС-19;

46 МБР СС-24;

до 43 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160;

около 2156 стратегических и до 4200 тактических ядерных боезарядов.

Напомним, потери России в результате спецоперации СБУ 1 июня оцениваются в семь миллиардов долларов.

Известно, что операция готовилась более полутора лет. В общем дронам СБУ удалось поразить 41 самолет стратегической авиации России.