Спецоперація СБУ збіглася з важливою датою — деталі

Літак Ту-95. Фото: Wikipedia Commons

Служба безпеки України у неділю, 1 червня, провела унікальну спецоперацію "Павутина" на території Росії. Вона збіглася з важливою датою.

Новини.LIVE розповідають, з якою датою збіглася спецоперація СБУ у Росії.

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Відомо, що 1 червня 1996 року Україна віддала Росії своє ядерне та стратегічне озброєння. Це відбулося в рамках Будапештського меморандуму.

А рівно через 29 років, 1 червня 2025 року, стратегічні бомбардувальники були знищені завдяки спецоперації СБУ "Паутина". Вони розміщувалися на аеродром далекої авіації РФ.

Станом на 1991 рік Україна мала:

130 МБР СС-19;

46 МБР СС-24;

до 43 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160;

близько 2156 стратегічних та до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.

Нагадаємо, втрати Росії внаслідок спецоперації СБУ 1 червня оцінюються в сім мільярдів доларів.

Відомо, що операція готувалася понад півтора року. Загалом дронам СБУ вдалося вразити 41 літак стратегічної авіації Росії.