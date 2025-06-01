Спецоперація СБУ збіглася з важливою датою — деталі

Операція СБУ у Росії збіглася з важливою датою — про що йдеться
Служба безпеки України у неділю, 1 червня, провела унікальну спецоперацію "Павутина" на території Росії. Вона збіглася з важливою датою.
Новини.LIVE розповідають, з якою датою збіглася спецоперація СБУ у Росії.
Україна фактично "забрала" у росіян своє
Відомо, що 1 червня 1996 року Україна віддала Росії своє ядерне та стратегічне озброєння. Це відбулося в рамках Будапештського меморандуму.
А рівно через 29 років, 1 червня 2025 року, стратегічні бомбардувальники були знищені завдяки спецоперації СБУ "Паутина". Вони розміщувалися на аеродром далекої авіації РФ.
Станом на 1991 рік Україна мала:
- 130 МБР СС-19;
- 46 МБР СС-24;
- до 43 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160;
- близько 2156 стратегічних та до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
Нагадаємо, втрати Росії внаслідок спецоперації СБУ 1 червня оцінюються в сім мільярдів доларів.
Відомо, що операція готувалася понад півтора року. Загалом дронам СБУ вдалося вразити 41 літак стратегічної авіації Росії.
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