Обстрелы Запорожской области — оккупанты ударили 329 раз

Оккупанты нанесли 329 ударов по Запорожской области за сутки — есть раненые
Российские оккупанты в течение последних суток нанесли 329 ударов по Запорожской области. Под атаками врага оказалось 13 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 13 октября.
Российский обстрел Запорожской области
"Четверо раненых в результате российских атак по Запорожью", — отметил Федоров.
По его словам, оккупанты совершили семь ударов по Запорожью, Малой Токмачке и Новодаровке. Еще 170 беспилотников различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
Также 19 обстрелов РСЗО накрыли Новоукраинку, Гуляйполе, Новоданиловку, Работино и Малую Токмачку.
Федоров добавил, что 133 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Всего поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, ночью 12 октября российские оккупанты атаковали Запорожье. Враг полностью разрушил частный дом.
Также 11 октября захватчики в течение суток обстреливали Харьковскую область. Известно, что пострадали гражданские, в числе которых дети. Зафиксированы многочисленные разрушения.
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