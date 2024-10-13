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Окупанти завдали 329 ударів по Запорізькій області за добу — є поранені

13 жовтня 2024 09:56
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Запорізької області — окупанти вдарили 329 разів
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти протягом останньої доби завдали 329 ударів по Запорізькій області. Під атаками ворога опинилося 13 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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"Четверо поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю", — зазначив Федоров.

За його словами, окупанти здійснили сім ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці. Ще 170 безпілотників різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Також 19 обстрілів РСЗВ накрили Новоукраїнку, Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку. 

Федоров додав, що 133 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки,  Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Загалом надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 12 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Ворог повністю зруйнував приватний будинок.

Також 11 жовтня загарбники протягом доби обстрілювали Харківську область. Відомо, що постраждали цивільні, серед яких діти. Зафіксовані численні руйнування.

війна Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров

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