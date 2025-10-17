Россияне запугивают подчиненных смертной казнью — перехват ГУР

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты запугивают своих подчиненных казнями. Один из таких случаев произошел, когда вражеским пехотинцам необходимо было перейти водную переправу.

Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины в пятницу, 17 октября.

Россияне запугивают подчиненных казнями

Из перехвата ГУР стало известно, что по дороге на боевые позиции группа оккупантов должна была перебраться вплавь на другой берег реки, однако захватчики отказались, потому что не умеют плавать.

"Группу до переправы довел. Плыть отказываются. Говорят, плыть не могут — они не умеют", — доложил старший по радиосвязи.

По рации оккупантам приказали лезть в воду, а за отказ угрожали казнью.

"Позывные на**й, кто отказывается, позывные. Если эта с**а сейчас не зайдет туда, все будет так, как ему говорили", — говорилось из рации.

