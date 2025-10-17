Росіяни залякують підлеглих стратами — перехоплення ГУР

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти залякують своїх підлеглих стратами. Один з таких випадків стався, коли ворожим піхотинцям необхідно було перейти водну переправу.

Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України у пʼятницю, 17 жовтня.

Росіяни залякують підлеглих стратами

З перехоплення ГУР стало відомо, що по дорозі на бойові позиції група окупантів повинна була перебратися вплав на інший берег річки, однак загарбники відмовилися, бо не вміють плавати.

"Групу до переправи довів. Плисти відмовляються. Кажуть, плисти не можуть — вони не вміють", — доповів старший радіозвʼязком.

З рації окупантам наказали лізти у воду, а за відмову погрожували стратою.

"Позивні на**й, хто відмовляється, позивні. Якщо ця с**а зараз не зайде туди, все буде так, як йому говорили", — йшлося з рації.

Нагадаємо, бійці ГУР показали успішну операцію проти російських окупантів на Запорізькому напрямку.

А нещодавно в перехопленні ГУР стало відомо, що окупант розстріляв цивільних в багатоповерхівці на тимчасово захопленій частині Харківщини.