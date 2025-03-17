Россияне открыли огонь по детям в Херсоне — Лубинец отреагировал

Оккупанты открыли огонь по детям в Херсоне — реакция Лубинца
Россияне постоянно терроризируют Херсон обстрелами. Кроме того, оккупанты "развлекаются", сбрасывая на местных жителей взрывчатку с беспилотников. На этот раз мишенью стали дети.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на циничное преступление россиян в понедельник, 17 марта.
Россияне открыли огонь по детям
Видео с мальчиком, который получил осколочные ранения в результате атаки российского дрона, распространили в сети. Ребенок рассказал, что оккупанты открыли огонь по нему и друзьям.
"Какая цель "охоты" на детей? Это невозможно постичь — варварство, направленное против самых беззащитных. Такие действия грубо нарушают международное гуманитарное право", — подчеркнул Лубинец.
Он также добавил, что международное сообщество должно усилить давление на Россию. Каждый ребенок должен быть защищен, а безнаказанность приводит к новым преступлениям.
Напомним, ранее российские оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных. Это стало очередным преступлением РФ.
Также мы сообщали, что из-за атаки на Дружковку Донецкой области пострадали гражданские люди. Известно о 12 гражданских, которые получили ранения.
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