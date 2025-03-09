Обстріл Дружківки 8 березня — окупанти поранили 12 цивільних

Наслідки обстрілу Дружківки 8 березня. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Російські окупанти ввечері, 8 березня, атакували Дружківку Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали 12 цивільних, у тому числі дитина.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook у неділю, 9 березня.

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Загарбники здійснили обстріл о 21:54. Вони використали "УМПБ Д-30 СН". Під ударом противника опинилася житлова забудова.

"В результаті трьох влучань засобів ураження по будинках містян зазнали поранень у своїх оселях шестеро жінок та п’ятеро чоловіків. Крім того, травмовано 15-річну дівчинку", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Дружківки 8 березня. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

У поранених виявлені мінно-вибухові травми та різані рани. Їм була надана термінова медична допомога.

Крім того, ворог пошкодив багатоквартирні будинки і кафе.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня російські окупанти запустили 119 дронів. Внаслідок атаки постраждали шість областей.

Також загарбники обстріляли Харківську область. Рятувальники ліквідували загоряння та показали наслідки.