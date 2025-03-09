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РФ запустила 119 дронів — скільки збили сили ППО України

9 березня 2025 09:55
Аркадій Пастула - Редактор
Нічна атака окупантів 9 березня — скільки дронів збили сили ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські загарбники у ніч проти 9 березня знову атакували Україну. Ворог запускав 119 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Робота ППО 9 березня

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України відбивали повітряний напад окупантів.

Робота ППО в Україні 9 березня
Кількість збитих безпілотників 9 березня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 37 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали:

  • Донеччина;
  • Харківщина;
  • Полтавщина;
  • Черкащина;
  • Сумщина;
  • Запоріжжя.

Атака окупантів на Київ

На підступах до столиці було зафіксовано 33 російських безпілотники, 12 з яких збили сили ППО. Решта були локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня", — додали в КМВА.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти завдали ударів по Ізюмському та Чугуївському районах Харківської області.

Також загарбники атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області.

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