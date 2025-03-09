Нічна атака окупантів 9 березня — скільки дронів збили сили ППО

РФ запустила 119 дронів — скільки збили сили ППО України
Російські загарбники у ніч проти 9 березня знову атакували Україну. Ворог запускав 119 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Робота ППО 9 березня
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України відбивали повітряний напад окупантів.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.
Крім того, 37 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок російської атаки постраждали:
- Донеччина;
- Харківщина;
- Полтавщина;
- Черкащина;
- Сумщина;
- Запоріжжя.
Атака окупантів на Київ
На підступах до столиці було зафіксовано 33 російських безпілотники, 12 з яких збили сили ППО. Решта були локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня", — додали в КМВА.
Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти завдали ударів по Ізюмському та Чугуївському районах Харківської області.
Також загарбники атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області.
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