Нічна атака окупантів 9 березня — скільки дронів збили сили ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники у ніч проти 9 березня знову атакували Україну. Ворог запускав 119 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Робота ППО 9 березня

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України відбивали повітряний напад окупантів.

Кількість збитих безпілотників 9 березня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 37 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали:

Донеччина;

Харківщина;

Полтавщина;

Черкащина;

Сумщина;

Запоріжжя.

Атака окупантів на Київ

На підступах до столиці було зафіксовано 33 російських безпілотники, 12 з яких збили сили ППО. Решта були локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків відсутня", — додали в КМВА.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти завдали ударів по Ізюмському та Чугуївському районах Харківської області.

Також загарбники атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області.