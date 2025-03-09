Ночная атака оккупантов 9 марта — сколько дронов сбили силы ПВО

РФ запустила 119 дронов — сколько сбили силы ПВО Украины
Российские захватчики в ночь на 9 марта снова атаковали Украину. Враг запускал 119 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Работа ПВО 9 марта
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины отражали воздушное нападение оккупантов.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, 37 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
Вследствие российской атаки пострадали:
- Донецкая область;
- Харьковская область;
- Полтавская область;
- Черкасская область;
- Сумщина;
- Запорожье.
Атака оккупантов на Киев
На подступах к столице было зафиксировано 33 российских беспилотника, 12 из которых сбили силы ПВО. Остальные были локально потеряны или покинули воздушное пространство.
"Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков отсутствует", — добавили в КГВА.
Напомним, в ночь на 9 марта оккупанты нанесли удары по Изюмскому и Чугуевскому районам Харьковской области.
Также захватчики атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области.
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