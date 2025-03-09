Ночная атака оккупантов 9 марта — сколько дронов сбили силы ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики в ночь на 9 марта снова атаковали Украину. Враг запускал 119 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Работа ПВО 9 марта

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины отражали воздушное нападение оккупантов.

Количество сбитых беспилотников 9 марта. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 37 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Вследствие российской атаки пострадали:

Донецкая область;

Харьковская область;

Полтавская область;

Черкасская область;

Сумщина;

Запорожье.

Атака оккупантов на Киев

На подступах к столице было зафиксировано 33 российских беспилотника, 12 из которых сбили силы ПВО. Остальные были локально потеряны или покинули воздушное пространство.

"Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков отсутствует", — добавили в КГВА.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 9 марта оккупанты нанесли удары по Изюмскому и Чугуевскому районам Харьковской области.

Также захватчики атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области.