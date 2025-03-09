Обстрел Дружковки 8 марта — оккупанты ранили 12 гражданских

Последствия обстрела Дружковки 8 марта. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Российские оккупанты вечером 8 марта атаковали Дружковку Донецкой области. В результате обстрела ранения получили 12 гражданских, в том числе ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook в воскресенье, 9 марта.

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Захватчики совершили обстрел в 21:54. Они использовали "УМПБ Д-30 СН". Под ударом противника оказалась жилая застройка.

"В результате трех попаданий средств поражения по домам горожан получили ранения в своих домах шесть женщин и пять мужчин. Кроме того, травмирована 15-летняя девочка", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Дружковки 8 марта. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

У раненых обнаружены минно-взрывные травмы и резаные раны. Им была оказана срочная медицинская помощь.

Кроме того, враг повредил многоквартирные дома и кафе.

Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 9 марта российские оккупанты запустили 119 дронов. В результате атаки пострадали шесть областей.

Также захватчики обстреляли Харьковскую область. Спасатели ликвидировали возгорание и показали последствия.