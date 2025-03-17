Росіяни відкрили вогонь по дітях в Херсоні — Лубінець відреагував

Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Росіяни постійно тероризують Херсон обстрілами. Крім того, окупанти "розважаються", скидаючи на місцевих жителів вибухівку з безпілотників. Цього разу мішенню стали діти.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цинічний злочин росіян в понеділок, 17 березня.

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Відео з хлопчиком, який отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрона, поширили в мережі. Дитина розповіла, що окупанти відкрили вогонь по ньому та друзях.

"Яка мета "полювання" на дітей? Це неможливо осягнути — варварство, спрямоване проти найбеззахисніших. Такі дії грубо порушують міжнародне гуманітарне право", — наголосив Лубінець.

Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Він також додав, що міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію. Кожна дитина повинна бути захищеною, а безкарність призводить до нових злочинів.

Нагадаємо, раніше російські окупанти розстріляли п'ятьох українських військовополонених. Це стало черговим злочином РФ.

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