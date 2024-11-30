Россияне атаковали гражданских в Мирнограде – есть жертва

Оккупанты ударили из артиллерии по гражданским в Мирнограде
Российские войска атаковали из артиллерии город Мирноград в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, а трое получили серьезные ранения.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Обстрел Мирнограда 30 ноября
По данным следствия, первый обстрел произошел в 10:00 утра, когда снаряд попал в огород возле частного домовладения. От полученных травм погибла 65-летняя женщина.
Уже через час под ударом оказался другой частный сектор. Там в результате две жительницы в возрасте 35 и 37 лет получили ранения. Впоследствии враг нанес еще один артиллерийский удар, в результате которого погибла 56-летняя женщина, а 51-летний мужчина получил травмы.
Обстрелы повредили частный дом, автомобиль и магазин.
Покровская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Прокуроры фиксируют все детали преступления для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.
Напомним, в Херсонской области в результате обстрелов погибла женщина - россияне сбросили взрывчатку с дрона.
Между тем, Запорожская атомная электростанция уже третий раз за месяц оказалась под российскими обстрелами.
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