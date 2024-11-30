Росіяни атакували цивільних у Мирнограді - є жертва

Наслідки від влучання в будинок. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська атакували з артилерії місто Мирноград у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, а троє отримали серйозні поранення.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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За даними слідства, перший обстріл стався о 10:00 ранку, коли снаряд влучив у город біля приватного домоволодіння. Від отриманих травм загинула 65-річна жінка.

Вже за годину під ударом опинився інший приватний сектор. Там внаслідок цього дві жительки віком 35 та 37 років отримали поранення. Згодом ворог завдав ще одного артилерійського удару, в результаті якого загинула 56-річна жінка, а 51-річний чоловік отримав травми.

Жертва обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура

Обстріли пошкодили приватний будинок, автомобіль та магазин.

Покровська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокурори фіксують всі деталі злочину для подальшого притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Херсонській області внаслідок обстрілів загинула жінка — росіяни скинули вибухівку з дрона.

Тим часом Запорізька атомна електростанція вже втретє за місяць опинилась під російськими обстрілами.