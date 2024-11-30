Втретє за місяць — у Міненерго повідомили про блекаут на ЗАЕС

ЗАЕС. Фото: AFP

Російські війська в ніч проти суботи, 30 листопада, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього ЗАЕС опинилася на межі блекауту втретє за місяць.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Ситуація на ЗАЕС

"Сьогодні вночі через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго наголосили, що забезпечення зовнішнього живлення станції, яке потрібне для її безпечного функціонування, втретє за листопад під загрозою. Наразі ЗАЕС живиться лише однією лінією електропередачі.

У разі відключення станції від зовнішнього живлення там станеться повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки. Енергетики почнуть відновлення роботи лінії як тільки дозволить безпекова ситуація.

Скриншот допису Міненерго

Раніше спеціаліст з атомної енергетики Михайло Шустер в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС.

Крім того, 21 листопада через обстріли окупантів на ЗАЕС було знеструмлено одну з двох ліній живлення.