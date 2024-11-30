Втретє за місяць — у Міненерго повідомили про блекаут на ЗАЕС

ЗАЕС втретє за місяць опинилася на межі блекауту
Російські війська в ніч проти суботи, 30 листопада, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього ЗАЕС опинилася на межі блекауту втретє за місяць.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у суботу, 30 листопада.
Ситуація на ЗАЕС
"Сьогодні вночі через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України", — йдеться у повідомленні.
У Міненерго наголосили, що забезпечення зовнішнього живлення станції, яке потрібне для її безпечного функціонування, втретє за листопад під загрозою. Наразі ЗАЕС живиться лише однією лінією електропередачі.
У разі відключення станції від зовнішнього живлення там станеться повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки. Енергетики почнуть відновлення роботи лінії як тільки дозволить безпекова ситуація.
Раніше спеціаліст з атомної енергетики Михайло Шустер в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС.
Крім того, 21 листопада через обстріли окупантів на ЗАЕС було знеструмлено одну з двох ліній живлення.
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