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ЗАЕС втретє за місяць опинилася на межі блекауту

30 листопада 2024 12:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Втретє за місяць — у Міненерго повідомили про блекаут на ЗАЕС
ЗАЕС. Фото: AFP
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 30 листопада, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього ЗАЕС опинилася на межі блекауту втретє за місяць.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Ситуація на ЗАЕС

"Сьогодні вночі через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго наголосили, що забезпечення зовнішнього живлення станції, яке потрібне для її безпечного функціонування, втретє за листопад під загрозою. Наразі ЗАЕС живиться лише однією лінією електропередачі.

У разі відключення станції від зовнішнього живлення там станеться повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки. Енергетики почнуть відновлення роботи лінії як тільки дозволить безпекова ситуація.

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Скриншот допису Міненерго

Раніше спеціаліст з атомної енергетики Михайло Шустер в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС.

Крім того, 21 листопада через обстріли окупантів на ЗАЕС було знеструмлено одну з двох ліній живлення.

Міненерго обстріли Енергодар ЗАЕС війна в Україні

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