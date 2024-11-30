Третий раз за месяц — в Минэнерго сообщили о блекауте на ЗАЭС

ЗАЭС. Фото: AFP

В ночь на субботу, 30 ноября, российские войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Из-за этого ЗАЭС оказалась на грани блэкаута в третий раз за месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в субботу, 30 ноября.

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Ситуация на ЗАЭС

"Сегодня ночью из-за вражеских обстрелов Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, которая соединяет временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины", — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что обеспечение внешнего питания станции, необходимое для ее безопасного функционирования, в третий раз за ноябрь под угрозой. Сейчас ЗАЭС питается только одной линией электропередачи.

В случае отключения станции от внешнего питания там произойдет полный блэкаут, который создает угрозу радиационной безопасности.

Скриншот поста Минэнерго

Ранее специалист по атомной энергетике Михаил Шустер в эфире Ранок.LIVE объяснил, может ли Украина влиять на ситуацию на ЗАЭС.

Кроме того, 21 ноября из-за обстрелов оккупантов на ЗАЭС была обесточена одна из двух линий питания.